قیمت امروز Colombian Peso

قیمت لحظه‌ ای Colombian Peso (WCOP) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.48% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WCOP به USD برابر با $ 0 برای هر WCOP می‌ باشد.

توکن Colombian Peso در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 84,391 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 276.90M WCOP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WCOP در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WCOP طی یک ساعت گذشته به میزان -1.56% و در هفت روز اخیر به میزان -3.39% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 258.99 رسیده است.

اطلاعات بازار Colombian Peso (WCOP)

ارزش بازار $ 84.39K$ 84.39K $ 84.39K حجم (24 ساعته) $ 258.99$ 258.99 $ 258.99 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 84.39K$ 84.39K $ 84.39K سرمایه در گردش 276.90M 276.90M 276.90M عرضه کل 276,898,753.7968985 276,898,753.7968985 276,898,753.7968985

ارزش بازار فعلی Colombian Peso برابر است با $ 84.39K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 258.99. عرضه در گردش WCOP برابر است با 276.90M، و عرضه کل آن 276898753.7968985 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 84.39K است.