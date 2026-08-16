قیمت امروز Mento Colombian Peso

قیمت لحظه‌ ای Mento Colombian Peso (COPM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی COPM به USD برابر با $ 0 برای هر COPM می‌ باشد.

توکن Mento Colombian Peso در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 21,674 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 67.99M COPM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، COPM در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز COPM طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +1.02% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 9.93 رسیده است.

اطلاعات بازار Mento Colombian Peso (COPM)

ارزش بازار $ 21.67K$ 21.67K $ 21.67K حجم (24 ساعته) $ 9.93$ 9.93 $ 9.93 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 21.67K$ 21.67K $ 21.67K سرمایه در گردش 67.99M 67.99M 67.99M عرضه کل 67,994,219.89493266 67,994,219.89493266 67,994,219.89493266

ارزش بازار فعلی Mento Colombian Peso برابر است با $ 21.67K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 9.93. عرضه در گردش COPM برابر است با 67.99M، و عرضه کل آن 67994219.89493266 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 21.67K است.