قیمت امروز Mento Swiss Franc

قیمت لحظه‌ ای Mento Swiss Franc (CHFM) در حال حاضر برابر با $ 1.22 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CHFM به USD برابر با $ 1.22 برای هر CHFM می‌ باشد.

توکن Mento Swiss Franc در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 86,231 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 70.88K CHFM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CHFM در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.38 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.587826 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CHFM طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 707.67 رسیده است.

اطلاعات بازار Mento Swiss Franc (CHFM)

ارزش بازار $ 86.23K$ 86.23K $ 86.23K حجم (24 ساعته) $ 707.67$ 707.67 $ 707.67 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 86.23K$ 86.23K $ 86.23K سرمایه در گردش 70.88K 70.88K 70.88K عرضه کل 70,881.36562772421 70,881.36562772421 70,881.36562772421

ارزش بازار فعلی Mento Swiss Franc برابر است با $ 86.23K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 707.67. عرضه در گردش CHFM برابر است با 70.88K، و عرضه کل آن 70881.36562772421 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 86.23K است.