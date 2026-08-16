قیمت امروز Peruvian Sol

قیمت لحظه‌ ای Peruvian Sol (WPEN) در حال حاضر برابر با $ 0.301291 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.73% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WPEN به USD برابر با $ 0.301291 برای هر WPEN می‌ باشد.

توکن Peruvian Sol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 40,056 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 132.95K WPEN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WPEN در بازه‌ ای بین $ 0.301361 (حداقل) و $ 0.303513 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.610715 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.296296 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WPEN طی یک ساعت گذشته به میزان -0.19% و در هفت روز اخیر به میزان -2.56% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 788.72 رسیده است.

اطلاعات بازار Peruvian Sol (WPEN)

ارزش بازار $ 40.06K$ 40.06K $ 40.06K حجم (24 ساعته) $ 788.72$ 788.72 $ 788.72 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 40.06K$ 40.06K $ 40.06K سرمایه در گردش 132.95K 132.95K 132.95K عرضه کل 132,950.0 132,950.0 132,950.0

ارزش بازار فعلی Peruvian Sol برابر است با $ 40.06K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 788.72. عرضه در گردش WPEN برابر است با 132.95K، و عرضه کل آن 132950.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 40.06K است.