قیمت امروز Chilean Peso

قیمت لحظه‌ ای Chilean Peso (WCLP) در حال حاضر برابر با $ 0,00110979 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0,20% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WCLP به USD برابر با $ 0,00110979 برای هر WCLP می‌ باشد.

توکن Chilean Peso در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 70 974 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 63,95M WCLP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WCLP در بازه‌ ای بین $ 0,00110861 (حداقل) و $ 0,00111285 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0,00247997 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0,00106918 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WCLP طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +1,13% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 147,86 رسیده است.

اطلاعات بازار Chilean Peso (WCLP)

ارزش بازار $ 70,97K$ 70,97K $ 70,97K حجم (24 ساعته) $ 147,86$ 147,86 $ 147,86 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 70,97K$ 70,97K $ 70,97K سرمایه در گردش 63,95M 63,95M 63,95M عرضه کل 63 952 369,57473687 63 952 369,57473687 63 952 369,57473687

ارزش بازار فعلی Chilean Peso برابر است با $ 70,97K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 147,86. عرضه در گردش WCLP برابر است با 63,95M، و عرضه کل آن 63952369.57473687 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 70,97K است.