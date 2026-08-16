قیمت امروز Mento Kenyan Shilling

قیمت لحظه‌ ای Mento Kenyan Shilling (KESM) در حال حاضر برابر با $ 0.00773876 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.07% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KESM به USD برابر با $ 0.00773876 برای هر KESM می‌ باشد.

توکن Mento Kenyan Shilling در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 164,762 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 21.29M KESM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KESM در بازه‌ ای بین $ 0.007719 (حداقل) و $ 0.00774376 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00874692 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0036511 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KESM طی یک ساعت گذشته به میزان -0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -0.04% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.24 رسیده است.

اطلاعات بازار Mento Kenyan Shilling (KESM)

ارزش بازار $ 164.76K$ 164.76K $ 164.76K حجم (24 ساعته) $ 3.24$ 3.24 $ 3.24 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 164.76K$ 164.76K $ 164.76K سرمایه در گردش 21.29M 21.29M 21.29M عرضه کل 21,290,976.72519865 21,290,976.72519865 21,290,976.72519865

ارزش بازار فعلی Mento Kenyan Shilling برابر است با $ 164.76K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.24. عرضه در گردش KESM برابر است با 21.29M، و عرضه کل آن 21290976.72519865 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 164.76K است.