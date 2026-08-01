قیمت امروز Allbridge Zero

قیمت لحظه‌ ای Allbridge Zero (ABR0) در حال حاضر برابر با $ 0.054368 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ABR0 به USD برابر با $ 0.054368 برای هر ABR0 می‌ باشد.

توکن Allbridge Zero در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,111,154 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 20.44M ABR0 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ABR0 در بازه‌ ای بین $ 0.054368 (حداقل) و $ 0.054373 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 9.66 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00778054 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ABR0 طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -3.81% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 6.93 رسیده است.

اطلاعات بازار Allbridge Zero (ABR0)

ارزش بازار $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M حجم (24 ساعته) $ 6.93$ 6.93 $ 6.93 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5.31M$ 5.31M $ 5.31M سرمایه در گردش 20.44M 20.44M 20.44M عرضه کل 97,650,072.17283753 97,650,072.17283753 97,650,072.17283753

ارزش بازار فعلی Allbridge Zero برابر است با $ 1.11M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 6.93. عرضه در گردش ABR0 برابر است با 20.44M، و عرضه کل آن 97650072.17283753 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.31M است.