قیمت امروز Mento Philippine Peso

قیمت لحظه‌ ای Mento Philippine Peso (PHPM) در حال حاضر برابر با $ 0.01631918 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PHPM به USD برابر با $ 0.01631918 برای هر PHPM می‌ باشد.

توکن Mento Philippine Peso در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 26,093 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.60M PHPM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PHPM در بازه‌ ای بین $ 0.01631578 (حداقل) و $ 0.01631949 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02810175 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00810846 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PHPM طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -0.75% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.37 رسیده است.

اطلاعات بازار Mento Philippine Peso (PHPM)

ارزش بازار $ 26.09K$ 26.09K $ 26.09K حجم (24 ساعته) $ 1.37$ 1.37 $ 1.37 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 26.09K$ 26.09K $ 26.09K سرمایه در گردش 1.60M 1.60M 1.60M عرضه کل 1,598,930.638809566 1,598,930.638809566 1,598,930.638809566

ارزش بازار فعلی Mento Philippine Peso برابر است با $ 26.09K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.37. عرضه در گردش PHPM برابر است با 1.60M، و عرضه کل آن 1598930.638809566 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 26.09K است.