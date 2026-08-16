قیمت امروز Mento Nigerian Naira

قیمت لحظه‌ ای Mento Nigerian Naira (NGNM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NGNM به USD برابر با $ 0 برای هر NGNM می‌ باشد.

توکن Mento Nigerian Naira در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 56,599 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 79.40M NGNM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NGNM در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NGNM طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 9.94 رسیده است.

اطلاعات بازار Mento Nigerian Naira (NGNM)

ارزش بازار $ 56.60K$ 56.60K $ 56.60K حجم (24 ساعته) $ 9.94$ 9.94 $ 9.94 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 56.60K$ 56.60K $ 56.60K سرمایه در گردش 79.40M 79.40M 79.40M عرضه کل 79,395,313.96854717 79,395,313.96854717 79,395,313.96854717

ارزش بازار فعلی Mento Nigerian Naira برابر است با $ 56.60K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 9.94. عرضه در گردش NGNM برابر است با 79.40M، و عرضه کل آن 79395313.96854717 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 56.60K است.