DiemDIEM چیست

DIEM transforms AI compute from a service you rent into an onchain asset you own: tokenized intelligence. Each Diem token represents $1 per day of Venice API capacity that never expires and never changes value. DIEM are ERC20 tokens on Base and can be transferred, traded, and staked. DIEM can only be minted by locking staked VVV (sVVV), making DIEM and VVV a foundational assets for onchain AI. Tokenizing intelligence with DIEM creates new possibilities: Developers/agents: 1 DIEM = $1/day Venice API access, forever VVV holders: Monetize unused compute as DIEM → earn yield → buy back later to unlock VVV Apps: Fixed AI costs, guaranteed capacity, no variable API bills Onchain economy: Agents own their intelligence, DeFi collateralizes compute Minting DIEM with VVV creates a brand-new onchain building block for AI – programmable, composable compute

منبع Diem (DIEM) وب سایت رسمی

ارزش Diem (DIEM) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Diem (DIEM) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Diem را بررسی کنید.

DIEM به ارزهای محلی

توکنومیکس Diem (DIEM)

درک، توکنومیکس Diem (DIEM) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DIEM بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Diem (DIEM) امروز Diem (DIEM) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای DIEM به واحد USD برابر است با 146.13 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی DIEM نسبت به USD چقدر است؟ $ 146.13 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی DIEM نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Diem چقدر است؟ ارزش بازار DIEM برابر است با $ 4.71M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش DIEM چقدر است؟ عرضه در گردش DIEM برابر است با 32.24K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت DIEM چقدر بوده است؟ DIEM به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 347.15 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت DIEM در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ DIEM به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 122.12 USD رسید. حجم معاملات DIEM چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DIEM برابر است با -- USD . آیا DIEM در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد DIEM در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DIEM مراجعه کنید.

