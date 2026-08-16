قیمت امروز Law Blocks AI

قیمت لحظه‌ ای Law Blocks AI (LBT) در حال حاضر برابر با $ 0.29574 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LBT به USD برابر با $ 0.29574 برای هر LBT می‌ باشد.

توکن Law Blocks AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 72,411,834 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 245.00M LBT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LBT در بازه‌ ای بین $ 0.295092 (حداقل) و $ 0.296276 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.297974 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01953918 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LBT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.13% و در هفت روز اخیر به میزان +0.11% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 636.52K رسیده است.

اطلاعات بازار Law Blocks AI (LBT)

ارزش بازار $ 72.41M$ 72.41M $ 72.41M حجم (24 ساعته) $ 636.52K$ 636.52K $ 636.52K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 295.56M$ 295.56M $ 295.56M سرمایه در گردش 245.00M 245.00M 245.00M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Law Blocks AI برابر است با $ 72.41M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 636.52K. عرضه در گردش LBT برابر است با 245.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 295.56M است.