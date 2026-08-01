قیمت امروز affine

قیمت لحظه‌ ای affine (SN120) در حال حاضر برابر با $ 11.17 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.09% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SN120 به USD برابر با $ 11.17 برای هر SN120 می‌ باشد.

توکن affine در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 42,741,538 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.83M SN120 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SN120 در بازه‌ ای بین $ 11.1 (حداقل) و $ 11.53 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 30.83 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.138582 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SN120 طی یک ساعت گذشته به میزان -0.58% و در هفت روز اخیر به میزان -3.51% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 364.36K رسیده است.

اطلاعات بازار affine (SN120)

ارزش بازار $ 42.74M$ 42.74M $ 42.74M حجم (24 ساعته) $ 364.36K$ 364.36K $ 364.36K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 42.74M$ 42.74M $ 42.74M سرمایه در گردش 3.83M 3.83M 3.83M عرضه کل 3,825,716.20657303 3,825,716.20657303 3,825,716.20657303

ارزش بازار فعلی affine برابر است با $ 42.74M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 364.36K. عرضه در گردش SN120 برابر است با 3.83M، و عرضه کل آن 3825716.20657303 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 42.74M است.