Mis on WaterNeuron (WTN)

WaterNeuron is a liquid staking protocol designed for the Internet Computer (ICP) network. It allows users to stake their ICP tokens in a capital-efficient manner by issuing nICP tokens They represent the staked ICP and can be used within the DeFi ecosystem on the Internet Computer. This enables users to benefit from both the staking rewards of ICP and the yields from DeFi applications without locking up their tokens.

Üksuse WaterNeuron (WTN) allikas Ametlik veebisait

WaterNeuron hinna ennustus (USD)

Kui palju on WaterNeuron (WTN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WaterNeuron (WTN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WaterNeuron nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake WaterNeuron hinna ennustust kohe!

WTN kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

WaterNeuron (WTN) tokenoomika

WaterNeuron (WTN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WTN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse WaterNeuron (WTN) kohta Kui palju on WaterNeuron (WTN) tänapäeval väärt? Reaalajas WTN hind USD on 0.14679 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WTN/USD hind? $ 0.14679 . Milline on WaterNeuron turukapitalisatsioon? WTN turukapitalisatsioon on $ 17.17M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WTN ringlev varu? WTN ringlev varu on 116.97M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WTN (ATH) hind? WTN saavutab ATH hinna summas 0.956263 USD . Mis oli kõigi aegade WTN madalaim (ATL) hind? WTN nägi ATL hinda summas 0.054954 USD . Milline on WTN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WTN kauplemismaht on -- USD . Kas WTN sel aastal kõrgemale ka suundub? WTN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta.

