Mis on Record Nexus (RECORD)

RECORD Nexus is a modular blockchain ecosystem that redefines how intellectual property (IP) — starting with music — is transformed into powerful financial products. By building a decentralized infrastructure, RECORD Nexus makes IP assets liquid, programmable, and globally accessible. It creates a transparent, scalable marketplace where royalties and IP-derived income can be efficiently traded, financed, and distributed. Focused on solving historical challenges like illiquidity, opacity, and exclusivity, RECORD Nexus empowers creators, investors, and rights holders alike, opening the door to a truly borderless, democratized IP economy. As it evolves, the platform is designed to expand beyond music into other creative and industrial sectors, reshaping how the world values and interacts with IP.

Üksuse Record Nexus (RECORD) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Record Nexus (RECORD) tokenoomika

Record Nexus (RECORD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RECORD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Record Nexus (RECORD) kohta Kui palju on Record Nexus (RECORD) tänapäeval väärt? Reaalajas RECORD hind USD on 0.0024694 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune RECORD/USD hind? $ 0.0024694 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind RECORD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Record Nexus turukapitalisatsioon? RECORD turukapitalisatsioon on $ 1.16M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on RECORD ringlev varu? RECORD ringlev varu on 471.51M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim RECORD (ATH) hind? RECORD saavutab ATH hinna summas 0.03335107 USD . Mis oli kõigi aegade RECORD madalaim (ATL) hind? RECORD nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on RECORD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine RECORD kauplemismaht on -- USD . Kas RECORD sel aastal kõrgemale ka suundub? RECORD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RECORD hinna ennustust

Record Nexus (RECORD) Olulised valdkonna uudised