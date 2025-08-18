Rohkem infot LRON

Liquid RON logo

Liquid RON hind (LRON)

Loendis mitteolevad

1 LRON/USD reaalajas hind:

$0.573455
$0.573455$0.573455
-1.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Liquid RON (LRON) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:33:34 (UTC+8)

Liquid RON (LRON) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.566399
$ 0.566399$ 0.566399
24 h madal
$ 0.599158
$ 0.599158$ 0.599158
24 h kõrge

$ 0.566399
$ 0.566399$ 0.566399

$ 0.599158
$ 0.599158$ 0.599158

$ 0.782788
$ 0.782788$ 0.782788

$ 0.408063
$ 0.408063$ 0.408063

+0.90%

-2.03%

-4.28%

-4.28%

Liquid RON (LRON) reaalajas hind on $0.571898. Viimase 24 tunni jooksul LRON kaubeldud madalaim $ 0.566399 ja kõrgeim $ 0.599158 näitab aktiivset turu volatiivsust. LRONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.782788 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.408063.

Lüliajalise tootluse osas on LRON muutunud +0.90% viimase tunni jooksul, -2.03% 24 tunni vältel -4.28% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Liquid RON (LRON) – turuteave

$ 3.84M
$ 3.84M$ 3.84M

--
----

$ 3.84M
$ 3.84M$ 3.84M

6.72M
6.72M 6.72M

6,724,439.966355498
6,724,439.966355498 6,724,439.966355498

Liquid RON praegune turukapitalisatsioon on $ 3.84M -- 24 tunnise kauplemismahuga. LRON ringlev varu on 6.72M, mille koguvaru on 6724439.966355498. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.84M.

Liquid RON (LRON) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Liquid RON ja USD hinnamuutus $ -0.0118635927569999.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Liquid RON ja USD hinnamuutus $ -0.0134135244.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Liquid RON ja USD hinnamuutus $ +0.1072693065.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Liquid RON ja USD hinnamuutus $ -0.1465408056326947.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0118635927569999-2.03%
30 päeva$ -0.0134135244-2.34%
60 päeva$ +0.1072693065+18.76%
90 päeva$ -0.1465408056326947-20.39%

Mis on Liquid RON (LRON)

Liquid RON is a Ronin staking protocol that automates user staking actions. Deposit RON, get Liquid RON, a token representing your stake in the validation process of the Ronin Network. The Liquid RON protocol stakes and harvests rewards automatically, auto compounding your rewards and ensuring the best yield possible. Holding Liquid RON not only automates staking, it also unlocks your liquidity. RON tokens that were previously locked in the RoninStaking protocol are now available via Liquid RON. You can use your Liquid RON in liquidity protocols such as AMMs or borrow markets or as payment within the Ronin Ecosystem. Liquid Ron is built on top of the ERC-4626 standard. Over time your Liquid RON tokens will appreciate in value and you can redeem them for more RON tokens than you've initially deposited.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Liquid RON (LRON) allikas

Ametlik veebisait

Liquid RON hinna ennustus (USD)

Kui palju on Liquid RON (LRON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Liquid RON (LRON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Liquid RON nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Liquid RON hinna ennustust kohe!

LRON kohalike valuutade suhtes

Liquid RON (LRON) tokenoomika

Liquid RON (LRON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LRON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Liquid RON (LRON) kohta

Kui palju on Liquid RON (LRON) tänapäeval väärt?
Reaalajas LRON hind USD on 0.571898 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LRON/USD hind?
Praegune hind LRON/USD on $ 0.571898. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Liquid RON turukapitalisatsioon?
LRON turukapitalisatsioon on $ 3.84M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LRON ringlev varu?
LRON ringlev varu on 6.72M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LRON (ATH) hind?
LRON saavutab ATH hinna summas 0.782788 USD.
Mis oli kõigi aegade LRON madalaim (ATL) hind?
LRON nägi ATL hinda summas 0.408063 USD.
Milline on LRON kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LRON kauplemismaht on -- USD.
Kas LRON sel aastal kõrgemale ka suundub?
LRON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LRON hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 12:33:34 (UTC+8)

