Mis on Liquid RON (LRON)

Liquid RON is a Ronin staking protocol that automates user staking actions. Deposit RON, get Liquid RON, a token representing your stake in the validation process of the Ronin Network. The Liquid RON protocol stakes and harvests rewards automatically, auto compounding your rewards and ensuring the best yield possible. Holding Liquid RON not only automates staking, it also unlocks your liquidity. RON tokens that were previously locked in the RoninStaking protocol are now available via Liquid RON. You can use your Liquid RON in liquidity protocols such as AMMs or borrow markets or as payment within the Ronin Ecosystem. Liquid Ron is built on top of the ERC-4626 standard. Over time your Liquid RON tokens will appreciate in value and you can redeem them for more RON tokens than you've initially deposited.

Üksuse Liquid RON (LRON) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Liquid RON (LRON) kohta Kui palju on Liquid RON (LRON) tänapäeval väärt? Reaalajas LRON hind USD on 0.571898 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LRON/USD hind? $ 0.571898 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LRON/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Liquid RON turukapitalisatsioon? LRON turukapitalisatsioon on $ 3.84M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LRON ringlev varu? LRON ringlev varu on 6.72M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LRON (ATH) hind? LRON saavutab ATH hinna summas 0.782788 USD . Mis oli kõigi aegade LRON madalaim (ATL) hind? LRON nägi ATL hinda summas 0.408063 USD . Milline on LRON kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LRON kauplemismaht on -- USD . Kas LRON sel aastal kõrgemale ka suundub? LRON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LRON hinna ennustust

