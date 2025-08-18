Rohkem infot IETH

iETH v1 logo

iETH v1 hind (IETH)

Loendis mitteolevad

1 IETH/USD reaalajas hind:

$5,022.9
$5,022.9$5,022.9
-4.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
iETH v1 (IETH) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:00:45 (UTC+8)

iETH v1 (IETH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 5,008.23
$ 5,008.23$ 5,008.23
24 h madal
$ 5,383.11
$ 5,383.11$ 5,383.11
24 h kõrge

$ 5,008.23
$ 5,008.23$ 5,008.23

$ 5,383.11
$ 5,383.11$ 5,383.11

$ 5,639.29
$ 5,639.29$ 5,639.29

$ 912.97
$ 912.97$ 912.97

-0.32%

-4.90%

-1.16%

-1.16%

iETH v1 (IETH) reaalajas hind on $5,025.45. Viimase 24 tunni jooksul IETH kaubeldud madalaim $ 5,008.23 ja kõrgeim $ 5,383.11 näitab aktiivset turu volatiivsust. IETHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5,639.29 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 912.97.

Lüliajalise tootluse osas on IETH muutunud -0.32% viimase tunni jooksul, -4.90% 24 tunni vältel -1.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

iETH v1 (IETH) – turuteave

$ 346.28K
$ 346.28K$ 346.28K

--
----

$ 346.28K
$ 346.28K$ 346.28K

68.94
68.94 68.94

68.9403904344119
68.9403904344119 68.9403904344119

iETH v1 praegune turukapitalisatsioon on $ 346.28K -- 24 tunnise kauplemismahuga. IETH ringlev varu on 68.94, mille koguvaru on 68.9403904344119. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 346.28K.

iETH v1 (IETH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse iETH v1 ja USD hinnamuutus $ -258.334540881721.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse iETH v1 ja USD hinnamuutus $ +939.7893027000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse iETH v1 ja USD hinnamuutus $ +3,472.6161027000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse iETH v1 ja USD hinnamuutus $ +2,060.311483003512.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -258.334540881721-4.90%
30 päeva$ +939.7893027000+18.70%
60 päeva$ +3,472.6161027000+69.10%
90 päeva$ +2,060.311483003512+69.48%

Mis on iETH v1 (IETH)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse iETH v1 (IETH) allikas

Ametlik veebisait

iETH v1 hinna ennustus (USD)

Kui palju on iETH v1 (IETH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie iETH v1 (IETH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida iETH v1 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake iETH v1 hinna ennustust kohe!

IETH kohalike valuutade suhtes

iETH v1 (IETH) tokenoomika

iETH v1 (IETH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IETH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse iETH v1 (IETH) kohta

Kui palju on iETH v1 (IETH) tänapäeval väärt?
Reaalajas IETH hind USD on 5,025.45 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune IETH/USD hind?
Praegune hind IETH/USD on $ 5,025.45. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on iETH v1 turukapitalisatsioon?
IETH turukapitalisatsioon on $ 346.28K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on IETH ringlev varu?
IETH ringlev varu on 68.94 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim IETH (ATH) hind?
IETH saavutab ATH hinna summas 5,639.29 USD.
Mis oli kõigi aegade IETH madalaim (ATL) hind?
IETH nägi ATL hinda summas 912.97 USD.
Milline on IETH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine IETH kauplemismaht on -- USD.
Kas IETH sel aastal kõrgemale ka suundub?
IETH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IETH hinna ennustust.
iETH v1 (IETH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.