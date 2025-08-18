Mis on Groyper (GROYPER)

Groyper is a toad who is friends with pepe, he originated on 4chain’s /r9k/ board. Generally depicted as smug, more so than Pepe.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Groyper (GROYPER) allikas Ametlik veebisait

Groyper hinna ennustus (USD)

Kui palju on Groyper (GROYPER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Groyper (GROYPER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Groyper nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Groyper hinna ennustust kohe!

GROYPER kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Groyper (GROYPER) tokenoomika

Groyper (GROYPER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GROYPER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Groyper (GROYPER) kohta Kui palju on Groyper (GROYPER) tänapäeval väärt? Reaalajas GROYPER hind USD on 0.00951501 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GROYPER/USD hind? $ 0.00951501 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GROYPER/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Groyper turukapitalisatsioon? GROYPER turukapitalisatsioon on $ 886.49K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GROYPER ringlev varu? GROYPER ringlev varu on 93.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GROYPER (ATH) hind? GROYPER saavutab ATH hinna summas 0.186504 USD . Mis oli kõigi aegade GROYPER madalaim (ATL) hind? GROYPER nägi ATL hinda summas 0.00125535 USD . Milline on GROYPER kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GROYPER kauplemismaht on -- USD . Kas GROYPER sel aastal kõrgemale ka suundub? GROYPER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GROYPER hinna ennustust

Groyper (GROYPER) Olulised valdkonna uudised