enqAI hind (ENQAI)

1 ENQAI/USD reaalajas hind:

$0.00137136
$0.00137136
-9.80%1D
enqAI (ENQAI) reaalajas hinnagraafik
enqAI (ENQAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.53%

-9.83%

-11.12%

-11.12%

enqAI (ENQAI) reaalajas hind on $0.00137101. Viimase 24 tunni jooksul ENQAI kaubeldud madalaim $ 0.00136841 ja kõrgeim $ 0.0017416 näitab aktiivset turu volatiivsust. ENQAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.141666 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ENQAI muutunud -0.53% viimase tunni jooksul, -9.83% 24 tunni vältel -11.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

enqAI (ENQAI) – turuteave

enqAI praegune turukapitalisatsioon on $ 1.36M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ENQAI ringlev varu on 990.76M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.37M.

enqAI (ENQAI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse enqAI ja USD hinnamuutus $ -0.000149506541473973.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse enqAI ja USD hinnamuutus $ -0.0002446652.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse enqAI ja USD hinnamuutus $ -0.0003227404.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse enqAI ja USD hinnamuutus $ -0.0012859405740171003.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000149506541473973-9.83%
30 päeva$ -0.0002446652-17.84%
60 päeva$ -0.0003227404-23.54%
90 päeva$ -0.0012859405740171003-48.39%

Mis on enqAI (ENQAI)

ENQAI is a decentralized AI platform providing bias-free, unrestricted generative tools. Built on principles of transparency and independence from corporate control, ENQAI empowers developers and users through an open API, while decentralized governance shapes the platform’s evolution. We believe AI should start from decentralized foundations, rejecting the centralized, authoritarian approach of mainstream AI companies. This decentralized model not only fosters innovation but also ensures resilience and flexibility for the technological shifts AI will drive in the coming years.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse enqAI (ENQAI) allikas

Ametlik veebisait

enqAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on enqAI (ENQAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie enqAI (ENQAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida enqAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake enqAI hinna ennustust kohe!

ENQAI kohalike valuutade suhtes

enqAI (ENQAI) tokenoomika

enqAI (ENQAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ENQAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse enqAI (ENQAI) kohta

Kui palju on enqAI (ENQAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas ENQAI hind USD on 0.00137101 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ENQAI/USD hind?
Praegune hind ENQAI/USD on $ 0.00137101. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on enqAI turukapitalisatsioon?
ENQAI turukapitalisatsioon on $ 1.36M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ENQAI ringlev varu?
ENQAI ringlev varu on 990.76M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ENQAI (ATH) hind?
ENQAI saavutab ATH hinna summas 0.141666 USD.
Mis oli kõigi aegade ENQAI madalaim (ATL) hind?
ENQAI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ENQAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ENQAI kauplemismaht on -- USD.
Kas ENQAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
ENQAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ENQAI hinna ennustust.
enqAI (ENQAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

