Data Universe hind (SN13)

Loendis mitteolevad

1 SN13/USD reaalajas hind:

$5.54
$5.54
-5.00%1D
Data Universe (SN13) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:14:48 (UTC+8)

Data Universe (SN13) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 5.54
$ 5.54
24 h madal
$ 5.97
$ 5.97
24 h kõrge

$ 5.54
$ 5.54

$ 5.97
$ 5.97

$ 13.36
$ 13.36

$ 5.54
$ 5.54

-0.46%

-5.05%

-15.15%

-15.15%

Data Universe (SN13) reaalajas hind on $5.54. Viimase 24 tunni jooksul SN13 kaubeldud madalaim $ 5.54 ja kõrgeim $ 5.97 näitab aktiivset turu volatiivsust. SN13kõigi aegade kõrgeim hind on $ 13.36 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 5.54.

Lüliajalise tootluse osas on SN13 muutunud -0.46% viimase tunni jooksul, -5.05% 24 tunni vältel -15.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Data Universe (SN13) – turuteave

$ 12.30M
$ 12.30M

--
--

$ 12.30M
$ 12.30M

2.22M
2.22M

2,219,218.750022512
2,219,218.750022512

Data Universe praegune turukapitalisatsioon on $ 12.30M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SN13 ringlev varu on 2.22M, mille koguvaru on 2219218.750022512. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.30M.

Data Universe (SN13) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Data Universe ja USD hinnamuutus $ -0.295304791388839.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Data Universe ja USD hinnamuutus $ -1.7503596760.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Data Universe ja USD hinnamuutus $ -2.2412795740.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Data Universe ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.295304791388839-5.05%
30 päeva$ -1.7503596760-31.59%
60 päeva$ -2.2412795740-40.45%
90 päeva$ 0--

Mis on Data Universe (SN13)

Üksuse Data Universe (SN13) allikas

Ametlik veebisait

Data Universe hinna ennustus (USD)

Kui palju on Data Universe (SN13) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Data Universe (SN13) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Data Universe nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Data Universe hinna ennustust kohe!

SN13 kohalike valuutade suhtes

Data Universe (SN13) tokenoomika

Data Universe (SN13) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SN13 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Data Universe (SN13) kohta

Kui palju on Data Universe (SN13) tänapäeval väärt?
Reaalajas SN13 hind USD on 5.54 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SN13/USD hind?
Praegune hind SN13/USD on $ 5.54. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Data Universe turukapitalisatsioon?
SN13 turukapitalisatsioon on $ 12.30M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SN13 ringlev varu?
SN13 ringlev varu on 2.22M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SN13 (ATH) hind?
SN13 saavutab ATH hinna summas 13.36 USD.
Mis oli kõigi aegade SN13 madalaim (ATL) hind?
SN13 nägi ATL hinda summas 5.54 USD.
Milline on SN13 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SN13 kauplemismaht on -- USD.
Kas SN13 sel aastal kõrgemale ka suundub?
SN13 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SN13 hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:14:48 (UTC+8)

Data Universe (SN13) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.