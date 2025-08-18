Rohkem infot DANK

DANK Hinnainfo

DANK Ametlik veebisait

DANK Tokenoomika

DANK Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Dank Memes logo

Dank Memes hind (DANK)

Loendis mitteolevad

1 DANK/USD reaalajas hind:

$0.00074945
$0.00074945$0.00074945
-10.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Dank Memes (DANK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:33:39 (UTC+8)

Dank Memes (DANK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00210921
$ 0.00210921$ 0.00210921

$ 0
$ 0$ 0

-0.92%

-10.74%

-41.66%

-41.66%

Dank Memes (DANK) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DANK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DANKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00210921 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DANK muutunud -0.92% viimase tunni jooksul, -10.74% 24 tunni vältel -41.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Dank Memes (DANK) – turuteave

$ 732.69K
$ 732.69K$ 732.69K

--
----

$ 732.69K
$ 732.69K$ 732.69K

974.68M
974.68M 974.68M

974,676,219.895797
974,676,219.895797 974,676,219.895797

Dank Memes praegune turukapitalisatsioon on $ 732.69K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DANK ringlev varu on 974.68M, mille koguvaru on 974676219.895797. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 732.69K.

Dank Memes (DANK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Dank Memes ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Dank Memes ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Dank Memes ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Dank Memes ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-10.74%
30 päeva$ 0+0.12%
60 päeva$ 0+36.50%
90 päeva$ 0--

Mis on Dank Memes (DANK)

Dank Memes is a meme-inspired token that embodies the irreverent spirit of dank culture and internet memes. Built for the community of humor enthusiasts and crypto degens alike, Dank Memes celebrates the absurdity, creativity, and chaotic energy of meme lords everywhere. Whether you're trading, hodling, or just vibing, this token is your ticket to the dankest corners of the blockchain. All memes on the internet are dank by definition.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Dank Memes (DANK) allikas

Ametlik veebisait

Dank Memes hinna ennustus (USD)

Kui palju on Dank Memes (DANK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dank Memes (DANK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dank Memes nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Dank Memes hinna ennustust kohe!

DANK kohalike valuutade suhtes

Dank Memes (DANK) tokenoomika

Dank Memes (DANK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DANK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dank Memes (DANK) kohta

Kui palju on Dank Memes (DANK) tänapäeval väärt?
Reaalajas DANK hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DANK/USD hind?
Praegune hind DANK/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Dank Memes turukapitalisatsioon?
DANK turukapitalisatsioon on $ 732.69K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DANK ringlev varu?
DANK ringlev varu on 974.68M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DANK (ATH) hind?
DANK saavutab ATH hinna summas 0.00210921 USD.
Mis oli kõigi aegade DANK madalaim (ATL) hind?
DANK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DANK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DANK kauplemismaht on -- USD.
Kas DANK sel aastal kõrgemale ka suundub?
DANK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DANK hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:33:39 (UTC+8)

Dank Memes (DANK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.