Mis on Bundles (BNDL)

Create and trade diversified bundles of crypto tokens with ease. Instead of managing multiple assets individually, group them into customizable bundles and track their overall performance as a single unit. The Bundles platform simplifies your trading experience by executing swaps into all of the underlying tokens within a bundle through a single, seamless transaction. Buy into narratives instead of individual coins.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Bundles (BNDL) allikas Ametlik veebisait

Bundles hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bundles (BNDL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bundles (BNDL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bundles nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bundles hinna ennustust kohe!

BNDL kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Bundles (BNDL) tokenoomika

Bundles (BNDL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BNDL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bundles (BNDL) kohta Kui palju on Bundles (BNDL) tänapäeval väärt? Reaalajas BNDL hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BNDL/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BNDL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Bundles turukapitalisatsioon? BNDL turukapitalisatsioon on $ 95.13K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BNDL ringlev varu? BNDL ringlev varu on 655.89M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BNDL (ATH) hind? BNDL saavutab ATH hinna summas 0.00199644 USD . Mis oli kõigi aegade BNDL madalaim (ATL) hind? BNDL nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BNDL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BNDL kauplemismaht on -- USD . Kas BNDL sel aastal kõrgemale ka suundub? BNDL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BNDL hinna ennustust

Bundles (BNDL) Olulised valdkonna uudised