Beer Frog is a meme project inspired by Matt Furies first frog, presented on his website mattfurie.com on April 16 2004. The idea that this blue eyed frog with blue eyes and a beer belly was the first Matt drew was reason enough to dedicate a token to him. Beer Frog is basically the Nestor of Matt Furie memes. Also known as the FrogFather (referenced to DogeFather - Elon Musk). The project also is a hommage to the original creator, Matt Furie.

Kui palju on Beer Frog (FROG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Beer Frog (FROG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

Beer Frog (FROG) tokenoomika

Beer Frog (FROG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FROG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Beer Frog (FROG) kohta Kui palju on Beer Frog (FROG) tänapäeval väärt? Reaalajas FROG hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FROG/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FROG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Beer Frog turukapitalisatsioon? FROG turukapitalisatsioon on $ 103.67K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FROG ringlev varu? FROG ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FROG (ATH) hind? FROG saavutab ATH hinna summas 0.00256431 USD . Mis oli kõigi aegade FROG madalaim (ATL) hind? FROG nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on FROG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FROG kauplemismaht on -- USD . Kas FROG sel aastal kõrgemale ka suundub? FROG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FROG hinna ennustust

