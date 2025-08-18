CryptoCurrency Moons (MOON) reaalajas hind on $ 0.10976. Viimase 24 tunni jooksul MOON kaubeldud madalaim $ 0.1017 ja kõrgeim $ 0.129 näitab aktiivset turu volatiivsust. MOONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7163486957276903 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on MOON muutunud +0.44% viimase tunni jooksul, +0.68% 24 tunni vältel -5.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
CryptoCurrency Moons (MOON) – turuteave
$ 11.72M
$ 57.49K
$ 11.84M
106.78M
--
107,887,754
ARBNOVA
CryptoCurrency Moons praegune turukapitalisatsioon on $ 11.72M 24 tunnise kauplemismahuga $ 57.49K. MOON ringlev varu on 106.78M, mille koguvaru on 107887754.
CryptoCurrency Moons (MOON) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse CryptoCurrency Moons tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0007413
+0.68%
30 päeva
$ +0.00742
+7.25%
60 päeva
$ +0.02845
+34.98%
90 päeva
$ -0.00571
-4.95%
CryptoCurrency Moons Hinnamuutus täna
Täna registreeris MOON muutuse $ +0.0007413 (+0.68%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
CryptoCurrency Moons 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00742 (+7.25%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
CryptoCurrency Moons 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MOON $ +0.02845 (+34.98%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
CryptoCurrency Moons 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00571 (-4.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada CryptoCurrency Moons (MOON) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Moon is the official cryptocurrency of the r/Cryptocurrency subreddit, a community dedicated to publishing news, announcements, and discussions related to the world of crypto and blockchain.
CryptoCurrency Moons hinna ennustus (USD)
Kui palju on CryptoCurrency Moons (MOON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CryptoCurrency Moons (MOON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CryptoCurrency Moons nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
CryptoCurrency Moons (MOON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MOON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
CryptoCurrency Moons (MOON) ostujuhend
