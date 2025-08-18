Rohkem infot MOON

MOON Hinnainfo

MOON Ametlik veebisait

MOON Tokenoomika

MOON Hinnaprognoos

MOON Ajalugu

MOON – ostujuhend

MOON-usaldusraha valuutakonverter

MOON Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

CryptoCurrency Moons logo

CryptoCurrency Moons hind(MOON)

1 MOON/USD reaalajas hind:

$0.10976
$0.10976$0.10976
+0.68%1D
USD
CryptoCurrency Moons (MOON) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:09:17 (UTC+8)

CryptoCurrency Moons (MOON) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1017
$ 0.1017$ 0.1017
24 h madal
$ 0.129
$ 0.129$ 0.129
24 h kõrge

$ 0.1017
$ 0.1017$ 0.1017

$ 0.129
$ 0.129$ 0.129

$ 0.7163486957276903
$ 0.7163486957276903$ 0.7163486957276903

$ 0
$ 0$ 0

+0.44%

+0.68%

-5.10%

-5.10%

CryptoCurrency Moons (MOON) reaalajas hind on $ 0.10976. Viimase 24 tunni jooksul MOON kaubeldud madalaim $ 0.1017 ja kõrgeim $ 0.129 näitab aktiivset turu volatiivsust. MOONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7163486957276903 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MOON muutunud +0.44% viimase tunni jooksul, +0.68% 24 tunni vältel -5.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CryptoCurrency Moons (MOON) – turuteave

No.1093

$ 11.72M
$ 11.72M$ 11.72M

$ 57.49K
$ 57.49K$ 57.49K

$ 11.84M
$ 11.84M$ 11.84M

106.78M
106.78M 106.78M

--
----

107,887,754
107,887,754 107,887,754

ARBNOVA

CryptoCurrency Moons praegune turukapitalisatsioon on $ 11.72M $ 57.49K 24 tunnise kauplemismahuga. MOON ringlev varu on 106.78M, mille koguvaru on 107887754. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

CryptoCurrency Moons (MOON) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse CryptoCurrency Moons tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0007413+0.68%
30 päeva$ +0.00742+7.25%
60 päeva$ +0.02845+34.98%
90 päeva$ -0.00571-4.95%
CryptoCurrency Moons Hinnamuutus täna

Täna registreeris MOON muutuse $ +0.0007413 (+0.68%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

CryptoCurrency Moons 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00742 (+7.25%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

CryptoCurrency Moons 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MOON $ +0.02845 (+34.98%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

CryptoCurrency Moons 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00571 (-4.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada CryptoCurrency Moons (MOON) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe CryptoCurrency Moons hinnaajaloo lehte.

Mis on CryptoCurrency Moons (MOON)

Moon is the official cryptocurrency of the r/Cryptocurrency subreddit, a community dedicated to publishing news, announcements, and discussions related to the world of crypto and blockchain.

CryptoCurrency Moons on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie CryptoCurrency Moons investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MOON panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse CryptoCurrency Moons kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie CryptoCurrency Moons ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

CryptoCurrency Moons hinna ennustus (USD)

Kui palju on CryptoCurrency Moons (MOON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CryptoCurrency Moons (MOON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CryptoCurrency Moons nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CryptoCurrency Moons hinna ennustust kohe!

CryptoCurrency Moons (MOON) tokenoomika

CryptoCurrency Moons (MOON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MOON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

CryptoCurrency Moons (MOON) ostujuhend

Kas otsite, kuidas CryptoCurrency Moons osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust CryptoCurrency Moons osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MOON kohalike valuutade suhtes

1 CryptoCurrency Moons(MOON)/VND
2,888.3344
1 CryptoCurrency Moons(MOON)/AUD
A$0.1679328
1 CryptoCurrency Moons(MOON)/GBP
0.0801248
1 CryptoCurrency Moons(MOON)/EUR
0.093296
1 CryptoCurrency Moons(MOON)/USD
$0.10976
1 CryptoCurrency Moons(MOON)/MYR
RM0.4620896
1 CryptoCurrency Moons(MOON)/TRY
4.483696
1 CryptoCurrency Moons(MOON)/JPY
¥16.13472
1 CryptoCurrency Moons(MOON)/ARS
ARS$142.1754208
1 CryptoCurrency Moons(MOON)/RUB
8.7412864
1 CryptoCurrency Moons(MOON)/INR
9.6050976
1 CryptoCurrency Moons(MOON)/IDR
Rp1,770.3223328
1 CryptoCurrency Moons(MOON)/KRW
152.4434688
1 CryptoCurrency Moons(MOON)/PHP
6.2321728
1 CryptoCurrency Moons(MOON)/EGP
￡E.5.2926272
1 CryptoCurrency Moons(MOON)/BRL
R$0.592704
1 CryptoCurrency Moons(MOON)/CAD
C$0.1514688
1 CryptoCurrency Moons(MOON)/BDT
13.3149856
1 CryptoCurrency Moons(MOON)/NGN
168.0853664
1 CryptoCurrency Moons(MOON)/UAH
4.5232096
1 CryptoCurrency Moons(MOON)/VES
Bs14.8176
1 CryptoCurrency Moons(MOON)/CLP
$105.58912
1 CryptoCurrency Moons(MOON)/PKR
Rs31.0664704
1 CryptoCurrency Moons(MOON)/KZT
59.3615008
1 CryptoCurrency Moons(MOON)/THB
฿3.5518336
1 CryptoCurrency Moons(MOON)/TWD
NT$3.2960928
1 CryptoCurrency Moons(MOON)/AED
د.إ0.4028192
1 CryptoCurrency Moons(MOON)/CHF
Fr0.087808
1 CryptoCurrency Moons(MOON)/HKD
HK$0.8583232
1 CryptoCurrency Moons(MOON)/AMD
֏41.972224
1 CryptoCurrency Moons(MOON)/MAD
.د.م0.9867424
1 CryptoCurrency Moons(MOON)/MXN
$2.0536096
1 CryptoCurrency Moons(MOON)/PLN
0.3984288
1 CryptoCurrency Moons(MOON)/RON
лв0.4741632
1 CryptoCurrency Moons(MOON)/SEK
kr1.0471104
1 CryptoCurrency Moons(MOON)/BGN
лв0.1832992
1 CryptoCurrency Moons(MOON)/HUF
Ft37.0308288
1 CryptoCurrency Moons(MOON)/CZK
2.2928864
1 CryptoCurrency Moons(MOON)/KWD
د.ك0.03336704
1 CryptoCurrency Moons(MOON)/ILS
0.3698912
1 CryptoCurrency Moons(MOON)/NOK
kr1.1151616
1 CryptoCurrency Moons(MOON)/NZD
$0.1843968

CryptoCurrency Moons ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest CryptoCurrency Moons võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse CryptoCurrency Moons ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CryptoCurrency Moons kohta

Kui palju on CryptoCurrency Moons (MOON) tänapäeval väärt?
Reaalajas MOON hind USD on 0.10976 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MOON/USD hind?
Praegune hind MOON/USD on $ 0.10976. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CryptoCurrency Moons turukapitalisatsioon?
MOON turukapitalisatsioon on $ 11.72M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MOON ringlev varu?
MOON ringlev varu on 106.78M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MOON (ATH) hind?
MOON saavutab ATH hinna summas 0.7163486957276903 USD.
Mis oli kõigi aegade MOON madalaim (ATL) hind?
MOON nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MOON kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MOON kauplemismaht on $ 57.49K USD.
Kas MOON sel aastal kõrgemale ka suundub?
MOON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MOON hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:09:17 (UTC+8)

CryptoCurrency Moons (MOON) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

MOON/USD kalkulaator

Summa

MOON
MOON
USD
USD

1 MOON = 0.10976 USD

Kauplemine: MOON

MOONUSDT
$0.10976
$0.10976$0.10976
+0.70%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu