Hyperliquid (HYPE) reaalajas hind on $ 46.67. Viimase 24 tunni jooksul HYPE kaubeldud madalaim $ 45.83 ja kõrgeim $ 47.82 näitab aktiivset turu volatiivsust. HYPEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 49.86158202855128 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 3.2002764730895623.
Lüliajalise tootluse osas on HYPE muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.82% 24 tunni vältel +3.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Hyperliquid (HYPE) – turuteave
No.11
$ 15.58B
$ 15.58B$ 15.58B
$ 484.58K
$ 484.58K$ 484.58K
$ 46.67B
$ 46.67B$ 46.67B
333.93M
333.93M 333.93M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
999,993,930
999,993,930 999,993,930
33.39%
0.38%
HYPEREVM
Hyperliquid praegune turukapitalisatsioon on $ 15.58B$ 484.58K 24 tunnise kauplemismahuga. HYPE ringlev varu on 333.93M, mille koguvaru on 999993930. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 46.67B.
Hyperliquid (HYPE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Hyperliquid tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.3859
-0.82%
30 päeva
$ +2.61
+5.92%
60 päeva
$ +8.87
+23.46%
90 päeva
$ +20.09
+75.58%
Hyperliquid Hinnamuutus täna
Täna registreeris HYPE muutuse $ -0.3859 (-0.82%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Hyperliquid 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +2.61 (+5.92%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Hyperliquid 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HYPE $ +8.87 (+23.46%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Hyperliquid 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +20.09 (+75.58%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Hyperliquid (HYPE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Hyperliquid is a performant blockchain built with the vision of a fully onchain open financial system. Liquidity, user applications, and trading activity synergize on a unified platform that will ultimately house all of finance.
Hyperliquid on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Hyperliquid investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida HYPE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Hyperliquid kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Hyperliquid ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Hyperliquid hinna ennustus (USD)
Kui palju on Hyperliquid (HYPE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hyperliquid (HYPE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hyperliquid nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Hyperliquid (HYPE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HYPE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Hyperliquid (HYPE) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Hyperliquid osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Hyperliquid osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.