Rohkem infot GOMINING

GOMINING Hinnainfo

GOMINING Valge raamat

GOMINING Ametlik veebisait

GOMINING Tokenoomika

GOMINING Hinnaprognoos

GOMINING Ajalugu

GOMINING – ostujuhend

GOMINING-usaldusraha valuutakonverter

GOMINING Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

GoMining logo

GoMining hind(GOMINING)

1 GOMINING/USD reaalajas hind:

$0.5133
$0.5133$0.5133
-0.03%1D
USD
GoMining (GOMINING) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:14:00 (UTC+8)

GoMining (GOMINING) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.51
$ 0.51$ 0.51
24 h madal
$ 0.5217
$ 0.5217$ 0.5217
24 h kõrge

$ 0.51
$ 0.51$ 0.51

$ 0.5217
$ 0.5217$ 0.5217

$ 0.7015555268551232
$ 0.7015555268551232$ 0.7015555268551232

$ 0.03591792142928664
$ 0.03591792142928664$ 0.03591792142928664

-1.20%

-0.03%

-3.61%

-3.61%

GoMining (GOMINING) reaalajas hind on $ 0.5128. Viimase 24 tunni jooksul GOMINING kaubeldud madalaim $ 0.51 ja kõrgeim $ 0.5217 näitab aktiivset turu volatiivsust. GOMININGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7015555268551232 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03591792142928664.

Lüliajalise tootluse osas on GOMINING muutunud -1.20% viimase tunni jooksul, -0.03% 24 tunni vältel -3.61% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GoMining (GOMINING) – turuteave

No.226

$ 208.87M
$ 208.87M$ 208.87M

$ 265.43K
$ 265.43K$ 265.43K

$ 210.68M
$ 210.68M$ 210.68M

407.31M
407.31M 407.31M

410,841,252.30112106
410,841,252.30112106 410,841,252.30112106

410,841,252.30112106
410,841,252.30112106 410,841,252.30112106

99.14%

ETH

GoMining praegune turukapitalisatsioon on $ 208.87M $ 265.43K 24 tunnise kauplemismahuga. GOMINING ringlev varu on 407.31M, mille koguvaru on 410841252.30112106. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 210.68M.

GoMining (GOMINING) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse GoMining tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000154-0.03%
30 päeva$ +0.0651+14.54%
60 päeva$ +0.0946+22.62%
90 päeva$ +0.0887+20.91%
GoMining Hinnamuutus täna

Täna registreeris GOMINING muutuse $ -0.000154 (-0.03%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

GoMining 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0651 (+14.54%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

GoMining 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GOMINING $ +0.0946 (+22.62%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

GoMining 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0887 (+20.91%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada GoMining (GOMINING) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe GoMining hinnaajaloo lehte.

Mis on GoMining (GOMINING)

GoMining is a digital mining platform that offers multiple ways to earn Bitcoin and leverage exposure to it via a user-friendly ecosystem powered by the GOMINING utility token. This ecosystem’s key offerings include digital miner collectibles linked to real Bitcoin mining power and a competitive GameFi mining experience in the Miner Wars game.

GoMining on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GoMining investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GOMINING panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse GoMining kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GoMining ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

GoMining hinna ennustus (USD)

Kui palju on GoMining (GOMINING) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GoMining (GOMINING) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GoMining nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GoMining hinna ennustust kohe!

GoMining (GOMINING) tokenoomika

GoMining (GOMINING) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GOMINING tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

GoMining (GOMINING) ostujuhend

Kas otsite, kuidas GoMining osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GoMining osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GOMINING kohalike valuutade suhtes

1 GoMining(GOMINING)/VND
13,494.332
1 GoMining(GOMINING)/AUD
A$0.779456
1 GoMining(GOMINING)/GBP
0.374344
1 GoMining(GOMINING)/EUR
0.43588
1 GoMining(GOMINING)/USD
$0.5128
1 GoMining(GOMINING)/MYR
RM2.158888
1 GoMining(GOMINING)/TRY
20.917112
1 GoMining(GOMINING)/JPY
¥75.3816
1 GoMining(GOMINING)/ARS
ARS$665.106728
1 GoMining(GOMINING)/RUB
40.875288
1 GoMining(GOMINING)/INR
44.875128
1 GoMining(GOMINING)/IDR
Rp8,270.966584
1 GoMining(GOMINING)/KRW
712.217664
1 GoMining(GOMINING)/PHP
28.99884
1 GoMining(GOMINING)/EGP
￡E.24.747728
1 GoMining(GOMINING)/BRL
R$2.76912
1 GoMining(GOMINING)/CAD
C$0.707664
1 GoMining(GOMINING)/BDT
62.274432
1 GoMining(GOMINING)/NGN
786.501872
1 GoMining(GOMINING)/UAH
21.132488
1 GoMining(GOMINING)/VES
Bs69.228
1 GoMining(GOMINING)/CLP
$494.3392
1 GoMining(GOMINING)/PKR
Rs145.265984
1 GoMining(GOMINING)/KZT
277.635048
1 GoMining(GOMINING)/THB
฿16.56344
1 GoMining(GOMINING)/TWD
NT$15.399384
1 GoMining(GOMINING)/AED
د.إ1.881976
1 GoMining(GOMINING)/CHF
Fr0.41024
1 GoMining(GOMINING)/HKD
HK$4.010096
1 GoMining(GOMINING)/AMD
֏196.022928
1 GoMining(GOMINING)/MAD
.د.م4.610072
1 GoMining(GOMINING)/MXN
$9.676536
1 GoMining(GOMINING)/PLN
1.866592
1 GoMining(GOMINING)/RON
лв2.215296
1 GoMining(GOMINING)/SEK
kr4.89724
1 GoMining(GOMINING)/BGN
лв0.856376
1 GoMining(GOMINING)/HUF
Ft173.12128
1 GoMining(GOMINING)/CZK
10.71752
1 GoMining(GOMINING)/KWD
د.ك0.156404
1 GoMining(GOMINING)/ILS
1.728136
1 GoMining(GOMINING)/NOK
kr5.225432
1 GoMining(GOMINING)/NZD
$0.861504

GoMining ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest GoMining võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse GoMining ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GoMining kohta

Kui palju on GoMining (GOMINING) tänapäeval väärt?
Reaalajas GOMINING hind USD on 0.5128 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GOMINING/USD hind?
Praegune hind GOMINING/USD on $ 0.5128. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GoMining turukapitalisatsioon?
GOMINING turukapitalisatsioon on $ 208.87M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GOMINING ringlev varu?
GOMINING ringlev varu on 407.31M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GOMINING (ATH) hind?
GOMINING saavutab ATH hinna summas 0.7015555268551232 USD.
Mis oli kõigi aegade GOMINING madalaim (ATL) hind?
GOMINING nägi ATL hinda summas 0.03591792142928664 USD.
Milline on GOMINING kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GOMINING kauplemismaht on $ 265.43K USD.
Kas GOMINING sel aastal kõrgemale ka suundub?
GOMINING võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GOMINING hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:14:00 (UTC+8)

GoMining (GOMINING) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

GOMINING/USD kalkulaator

Summa

GOMINING
GOMINING
USD
USD

1 GOMINING = 0.5128 USD

Kauplemine: GOMINING

GOMININGUSDT
$0.5133
$0.5133$0.5133
-0.09%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu