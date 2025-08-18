GoMining (GOMINING) reaalajas hind on $ 0.5128. Viimase 24 tunni jooksul GOMINING kaubeldud madalaim $ 0.51 ja kõrgeim $ 0.5217 näitab aktiivset turu volatiivsust. GOMININGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7015555268551232 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03591792142928664.
Lüliajalise tootluse osas on GOMINING muutunud -1.20% viimase tunni jooksul, -0.03% 24 tunni vältel -3.61% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
GoMining (GOMINING) – turuteave
GoMining praegune turukapitalisatsioon on $ 208.87M$ 265.43K 24 tunnise kauplemismahuga. GOMINING ringlev varu on 407.31M, mille koguvaru on 410841252.30112106. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 210.68M.
GoMining (GOMINING) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse GoMining tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000154
-0.03%
30 päeva
$ +0.0651
+14.54%
60 päeva
$ +0.0946
+22.62%
90 päeva
$ +0.0887
+20.91%
GoMining Hinnamuutus täna
Täna registreeris GOMINING muutuse $ -0.000154 (-0.03%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
GoMining 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0651 (+14.54%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
GoMining 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GOMINING $ +0.0946 (+22.62%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
GoMining 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0887 (+20.91%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada GoMining (GOMINING) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
GoMining is a digital mining platform that offers multiple ways to earn Bitcoin and leverage exposure to it via a user-friendly ecosystem powered by the GOMINING utility token. This ecosystem’s key offerings include digital miner collectibles linked to real Bitcoin mining power and a competitive GameFi mining experience in the Miner Wars game.
GoMining on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GoMining investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida GOMINING panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse GoMining kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GoMining ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
GoMining hinna ennustus (USD)
Kui palju on GoMining (GOMINING) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GoMining (GOMINING) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GoMining nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
GoMining (GOMINING) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GOMINING tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
GoMining (GOMINING) ostujuhend
Kas otsite, kuidas GoMining osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GoMining osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
