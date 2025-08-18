Rohkem infot COQ

COQ INU logo

COQ INU hind(COQ)

1 COQ/USD reaalajas hind:

-1.73%1D
USD
COQ INU (COQ) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:44:55 (UTC+8)

COQ INU (COQ) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.06%

-1.73%

-6.04%

-6.04%

COQ INU (COQ) reaalajas hind on $ 0.000000624. Viimase 24 tunni jooksul COQ kaubeldud madalaim $ 0.000000608 ja kõrgeim $ 0.0000006384 näitab aktiivset turu volatiivsust. COQkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000006466899448268 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000000320111495.

Lüliajalise tootluse osas on COQ muutunud +0.06% viimase tunni jooksul, -1.73% 24 tunni vältel -6.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

COQ INU (COQ) – turuteave

No.635

100.00%

AVAX_CCHAIN

COQ INU praegune turukapitalisatsioon on $ 43.32M $ 72.64K 24 tunnise kauplemismahuga. COQ ringlev varu on 69.42T, mille koguvaru on 69420000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 43.32M.

COQ INU (COQ) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse COQ INU tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000000010985-1.73%
30 päeva$ -0.0000000192-2.99%
60 päeva$ +0.0000000956+18.09%
90 päeva$ -0.000000235-27.36%
COQ INU Hinnamuutus täna

Täna registreeris COQ muutuse $ -0.000000010985 (-1.73%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

COQ INU 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000000192 (-2.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

COQ INU 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus COQ $ +0.0000000956 (+18.09%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

COQ INU 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000000235 (-27.36%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada COQ INU (COQ) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe COQ INU hinnaajaloo lehte.

Mis on COQ INU (COQ)

Born from collective frenship, deeply rooted in memetics and humor, Coq Inu is not your average meme coin — it's a way of life.

COQ INU on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie COQ INU investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida COQ panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse COQ INU kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie COQ INU ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

COQ INU hinna ennustus (USD)

Kui palju on COQ INU (COQ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie COQ INU (COQ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida COQ INU nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake COQ INU hinna ennustust kohe!

COQ INU (COQ) tokenoomika

COQ INU (COQ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COQ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

COQ INU (COQ) ostujuhend

Kas otsite, kuidas COQ INU osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust COQ INU osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

COQ INU ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest COQ INU võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse COQ INU ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse COQ INU kohta

Kui palju on COQ INU (COQ) tänapäeval väärt?
Reaalajas COQ hind USD on 0.000000624 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune COQ/USD hind?
Praegune hind COQ/USD on $ 0.000000624. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on COQ INU turukapitalisatsioon?
COQ turukapitalisatsioon on $ 43.32M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on COQ ringlev varu?
COQ ringlev varu on 69.42T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim COQ (ATH) hind?
COQ saavutab ATH hinna summas 0.000006466899448268 USD.
Mis oli kõigi aegade COQ madalaim (ATL) hind?
COQ nägi ATL hinda summas 0.000000000320111495 USD.
Milline on COQ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine COQ kauplemismaht on $ 72.64K USD.
Kas COQ sel aastal kõrgemale ka suundub?
COQ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake COQ hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:44:55 (UTC+8)

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

