COQ INU (COQ) reaalajas hind on $ 0.000000624. Viimase 24 tunni jooksul COQ kaubeldud madalaim $ 0.000000608 ja kõrgeim $ 0.0000006384 näitab aktiivset turu volatiivsust. COQkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000006466899448268 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000000320111495.
Lüliajalise tootluse osas on COQ muutunud +0.06% viimase tunni jooksul, -1.73% 24 tunni vältel -6.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
COQ INU (COQ) – turuteave
No.635
$ 43.32M
$ 72.64K
$ 43.32M
69.42T
69,420,000,000,000
69,420,000,000,000
100.00%
AVAX_CCHAIN
COQ INU praegune turukapitalisatsioon on $ 43.32M$ 72.64K 24 tunnise kauplemismahuga. COQ ringlev varu on 69.42T, mille koguvaru on 69420000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 43.32M.
COQ INU (COQ) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse COQ INU tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000000010985
-1.73%
30 päeva
$ -0.0000000192
-2.99%
60 päeva
$ +0.0000000956
+18.09%
90 päeva
$ -0.000000235
-27.36%
COQ INU Hinnamuutus täna
Täna registreeris COQ muutuse $ -0.000000010985 (-1.73%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
COQ INU 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000000192 (-2.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
COQ INU 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus COQ $ +0.0000000956 (+18.09%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
COQ INU 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000000235 (-27.36%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada COQ INU (COQ) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Born from collective frenship, deeply rooted in memetics and humor, Coq Inu is not your average meme coin — it's a way of life.
COQ INU on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie COQ INU investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida COQ panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse COQ INU kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie COQ INU ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
COQ INU hinna ennustus (USD)
Kui palju on COQ INU (COQ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie COQ INU (COQ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida COQ INU nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
COQ INU (COQ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COQ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
COQ INU (COQ) ostujuhend
Kas otsite, kuidas COQ INU osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust COQ INU osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.