1INCH (1INCH) reaalajas hind on $ 0.2601. Viimase 24 tunni jooksul 1INCH kaubeldud madalaim $ 0.2547 ja kõrgeim $ 0.2646 näitab aktiivset turu volatiivsust. 1INCHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.86665504 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.1494993160665512.
Lüliajalise tootluse osas on 1INCH muutunud -1.26% viimase tunni jooksul, -1.17% 24 tunni vältel -7.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
1INCH (1INCH) – turuteave
$ 363.03M
$ 426.12K
$ 390.15M
1.40B
1,500,000,000
1,500,000,000
1INCH praegune turukapitalisatsioon on $ 363.03M$ 426.12K 24 tunnise kauplemismahuga. 1INCH ringlev varu on 1.40B, mille koguvaru on 1500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 390.15M.
1INCH (1INCH) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse 1INCH tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.003083
-1.17%
30 päeva
$ -0.0662
-20.29%
60 päeva
$ +0.0732
+39.16%
90 päeva
$ +0.0371
+16.63%
1INCH Hinnamuutus täna
Täna registreeris 1INCH muutuse $ -0.003083 (-1.17%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
1INCH 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0662 (-20.29%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
1INCH 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus 1INCH $ +0.0732 (+39.16%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
1INCH 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0371 (+16.63%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada 1INCH (1INCH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network.
1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit.
1INCH on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie 1INCH investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida 1INCH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse 1INCH kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie 1INCH ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
1INCH hinna ennustus (USD)
Kui palju on 1INCH (1INCH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie 1INCH (1INCH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida 1INCH nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
1INCH (1INCH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet 1INCH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
1INCH (1INCH) ostujuhend
Kas otsite, kuidas 1INCH osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust 1INCH osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.