Mis on 1INCH (1INCH)

The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse 1INCH kohta Kui palju on 1INCH (1INCH) tänapäeval väärt? Reaalajas 1INCH hind USD on 0.2601 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune 1INCH/USD hind? $ 0.2601 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind 1INCH/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on 1INCH turukapitalisatsioon? 1INCH turukapitalisatsioon on $ 363.03M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on 1INCH ringlev varu? 1INCH ringlev varu on 1.40B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim 1INCH (ATH) hind? 1INCH saavutab ATH hinna summas 7.86665504 USD . Mis oli kõigi aegade 1INCH madalaim (ATL) hind? 1INCH nägi ATL hinda summas 0.1494993160665512 USD . Milline on 1INCH kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine 1INCH kauplemismaht on $ 426.12K USD . Kas 1INCH sel aastal kõrgemale ka suundub? 1INCH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake 1INCH hinna ennustust

