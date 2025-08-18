Rohkem infot 1INCH

1INCH hind(1INCH)

$0.2604
-1.17%1D
1INCH (1INCH) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:00:40 (UTC+8)

1INCH (1INCH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.2547
24 h madal
$ 0.2646
24 h kõrge

$ 0.2547
$ 0.2646
$ 7.86665504
$ 0.1494993160665512
-1.26%

-1.17%

-7.54%

-7.54%

1INCH (1INCH) reaalajas hind on $ 0.2601. Viimase 24 tunni jooksul 1INCH kaubeldud madalaim $ 0.2547 ja kõrgeim $ 0.2646 näitab aktiivset turu volatiivsust. 1INCHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.86665504 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.1494993160665512.

Lüliajalise tootluse osas on 1INCH muutunud -1.26% viimase tunni jooksul, -1.17% 24 tunni vältel -7.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

1INCH (1INCH) – turuteave

No.152

$ 363.03M
$ 426.12K
$ 390.15M
1.40B
1,500,000,000
1,500,000,000
93.04%

0.01%

ETH

1INCH praegune turukapitalisatsioon on $ 363.03M $ 426.12K 24 tunnise kauplemismahuga. 1INCH ringlev varu on 1.40B, mille koguvaru on 1500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 390.15M.

1INCH (1INCH) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse 1INCH tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.003083-1.17%
30 päeva$ -0.0662-20.29%
60 päeva$ +0.0732+39.16%
90 päeva$ +0.0371+16.63%
1INCH Hinnamuutus täna

Täna registreeris 1INCH muutuse $ -0.003083 (-1.17%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

1INCH 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0662 (-20.29%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

1INCH 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus 1INCH $ +0.0732 (+39.16%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

1INCH 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0371 (+16.63%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada 1INCH (1INCH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe 1INCH hinnaajaloo lehte.

Mis on 1INCH (1INCH)

The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit.

1INCH on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie 1INCH investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

- Kontrollida 1INCH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse 1INCH kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie 1INCH ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

1INCH hinna ennustus (USD)

Kui palju on 1INCH (1INCH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie 1INCH (1INCH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida 1INCH nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake 1INCH hinna ennustust kohe!

1INCH (1INCH) tokenoomika

1INCH (1INCH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet 1INCH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

1INCH (1INCH) ostujuhend

Kas otsite, kuidas 1INCH osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust 1INCH osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

1INCH kohalike valuutade suhtes

1 1INCH(1INCH)/VND
6,844.5315
1 1INCH(1INCH)/AUD
A$0.395352
1 1INCH(1INCH)/GBP
0.189873
1 1INCH(1INCH)/EUR
0.221085
1 1INCH(1INCH)/USD
$0.2601
1 1INCH(1INCH)/MYR
RM1.095021
1 1INCH(1INCH)/TRY
10.609479
1 1INCH(1INCH)/JPY
¥38.2347
1 1INCH(1INCH)/ARS
ARS$337.352301
1 1INCH(1INCH)/RUB
20.732571
1 1INCH(1INCH)/INR
22.761351
1 1INCH(1INCH)/IDR
Rp4,195.160703
1 1INCH(1INCH)/KRW
361.247688
1 1INCH(1INCH)/PHP
14.708655
1 1INCH(1INCH)/EGP
￡E.12.552426
1 1INCH(1INCH)/BRL
R$1.40454
1 1INCH(1INCH)/CAD
C$0.358938
1 1INCH(1INCH)/BDT
31.586544
1 1INCH(1INCH)/NGN
398.925774
1 1INCH(1INCH)/UAH
10.718721
1 1INCH(1INCH)/VES
Bs35.1135
1 1INCH(1INCH)/CLP
$250.7364
1 1INCH(1INCH)/PKR
Rs73.681128
1 1INCH(1INCH)/KZT
140.820741
1 1INCH(1INCH)/THB
฿8.424639
1 1INCH(1INCH)/TWD
NT$7.810803
1 1INCH(1INCH)/AED
د.إ0.954567
1 1INCH(1INCH)/CHF
Fr0.20808
1 1INCH(1INCH)/HKD
HK$2.033982
1 1INCH(1INCH)/AMD
֏99.425826
1 1INCH(1INCH)/MAD
.د.م2.338299
1 1INCH(1INCH)/MXN
$4.908087
1 1INCH(1INCH)/PLN
0.946764
1 1INCH(1INCH)/RON
лв1.123632
1 1INCH(1INCH)/SEK
kr2.483955
1 1INCH(1INCH)/BGN
лв0.434367
1 1INCH(1INCH)/HUF
Ft87.80976
1 1INCH(1INCH)/CZK
5.43609
1 1INCH(1INCH)/KWD
د.ك0.0793305
1 1INCH(1INCH)/ILS
0.876537
1 1INCH(1INCH)/NOK
kr2.650419
1 1INCH(1INCH)/NZD
$0.436968

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest 1INCH võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse 1INCH kohta

Kui palju on 1INCH (1INCH) tänapäeval väärt?
Reaalajas 1INCH hind USD on 0.2601 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune 1INCH/USD hind?
Praegune hind 1INCH/USD on $ 0.2601. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on 1INCH turukapitalisatsioon?
1INCH turukapitalisatsioon on $ 363.03M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on 1INCH ringlev varu?
1INCH ringlev varu on 1.40B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim 1INCH (ATH) hind?
1INCH saavutab ATH hinna summas 7.86665504 USD.
Mis oli kõigi aegade 1INCH madalaim (ATL) hind?
1INCH nägi ATL hinda summas 0.1494993160665512 USD.
Milline on 1INCH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine 1INCH kauplemismaht on $ 426.12K USD.
Kas 1INCH sel aastal kõrgemale ka suundub?
1INCH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake 1INCH hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:00:40 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

