RLC

RLC is an Ethereum token for the iExec cloud platform in which users can monetize and rent computing power and data. iExec enables developers to power applications on what is described as “a decentralized marketplace for cloud resources.”

NombreRLC

PuestoNo.416

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)8,82%

Suministro de circulación72 382 548,06525736

Suministro máx.86 999 784,9868455

Suministro total86 999 784,9868455

Tasa de circulación0.8319%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico16.25819503,2021-05-10

Precio más bajo0.148837272278,2018-12-15

Blockchain públicaETH

IntroducciónRLC is an Ethereum token for the iExec cloud platform in which users can monetize and rent computing power and data. iExec enables developers to power applications on what is described as “a decentralized marketplace for cloud resources.”

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.