Precio de ZERA hoy

El precio actual de ZERA (ZERA) hoy es $ 0.02161817, con una variación del 9.04% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ZERA a USD es $ 0.02161817 por ZERA.

ZERA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 21,758,346, con un suministro circulante de 999.37M ZERA. Durante las últimas 24 horas, ZERA cotiza entre $ 0.02103328 (bajo) y $ 0.02489027 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04713878, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01352042.

En el corto plazo, ZERA experimentó un cambio de -3.42% en la última hora y de +1.19% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ZERA (ZERA)

Cap de mercado $ 21.76M$ 21.76M $ 21.76M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 21.76M$ 21.76M $ 21.76M Suministro de Circulación 999.37M 999.37M 999.37M Suministro total 999,365,874.1029431 999,365,874.1029431 999,365,874.1029431

La capitalización de mercado actual de ZERA es de $ 21.76M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ZERA es de 999.37M, con un suministro total de 999365874.1029431. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 21.76M.