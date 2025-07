BDX

Beldex is a leading confidential dApp ecosystem consisting of decentralized and confidential applications that include BChat, BelNet, Beldex browser, the Beldex protocol, and the Beldex bridge. The Beldex project is committed to enhancing your confidentiality online.

NombreBDX

PuestoNo.209

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.06%

Suministro de circulación7,147,161,155.449123

Suministro máx.0

Suministro total9,935,501,155.449123

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.171586639362,2019-11-17

Precio más bajo0.0145953987018,2019-11-01

Blockchain públicaBDX

