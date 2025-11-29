Precio de MUTE SWAP by Virtuals hoy

El precio actual de MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) hoy es $ 0.0068138, con una variación del 11.49% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MUTE a USD es $ 0.0068138 por MUTE.

MUTE SWAP by Virtuals actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,729,273, con un suministro circulante de 400.00M MUTE. Durante las últimas 24 horas, MUTE cotiza entre $ 0.00680795 (bajo) y $ 0.00791735 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02398524, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MUTE experimentó un cambio de +0.07% en la última hora y de -14.87% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de MUTE SWAP by Virtuals (MUTE)

Cap de mercado $ 2.73M$ 2.73M $ 2.73M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.82M$ 6.82M $ 6.82M Suministro de Circulación 400.00M 400.00M 400.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de MUTE SWAP by Virtuals es de $ 2.73M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MUTE es de 400.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.82M.