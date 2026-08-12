Precio de Primer hoy

El precio actual de Primer (PR) hoy es $ 0, con una variación del 1.39% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PR a USD es $ 0 por PR.

Primer actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 148,471, con un suministro circulante de 286.26M PR. Durante las últimas 24 horas, PR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00232342, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PR experimentó un cambio de +0.78% en la última hora y de -16.79% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 325.09.

Información del mercado de Primer (PR)

Cap de mercado $ 148.47K$ 148.47K $ 148.47K Volumen (24H) $ 325.09$ 325.09 $ 325.09 Cap. de mercado totalmente diluida $ 148.47K$ 148.47K $ 148.47K Suministro de Circulación 286.26M 286.26M 286.26M Suministro total 286,264,495.3461056 286,264,495.3461056 286,264,495.3461056

La capitalización de mercado actual de Primer es de $ 148.47K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 325.09. El suministro circulante de PR es de 286.26M, con un suministro total de 286264495.3461056. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 148.47K.