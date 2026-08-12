Precio de strkBTC hoy

El precio actual de strkBTC (STRKBTC) hoy es $ 65,445, con una variación del 1.10% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STRKBTC a USD es $ 65,445 por STRKBTC.

strkBTC actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,323,298, con un suministro circulante de 96.62 STRKBTC. Durante las últimas 24 horas, STRKBTC cotiza entre $ 63,725 (bajo) y $ 70,077 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 83,085, mientras que el mínimo histórico fue $ 55,598.

En el corto plazo, STRKBTC experimentó un cambio de -0.70% en la última hora y de +4.17% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 617.99K.

Información del mercado de strkBTC (STRKBTC)

Cap de mercado $ 6.32M$ 6.32M $ 6.32M Volumen (24H) $ 617.99K$ 617.99K $ 617.99K Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.32M$ 6.32M $ 6.32M Suministro de Circulación 96.62 96.62 96.62 Suministro total 96.62 96.62 96.62

La capitalización de mercado actual de strkBTC es de $ 6.32M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 617.99K. El suministro circulante de STRKBTC es de 96.62, con un suministro total de 96.62. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.32M.