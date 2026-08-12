Precio de Octra hoy

El precio actual de Octra (OCT) hoy es $ 0.02551027, con una variación del 32.59% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OCT a USD es $ 0.02551027 por OCT.

Octra actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 15,948,556, con un suministro circulante de 625.20M OCT. Durante las últimas 24 horas, OCT cotiza entre $ 0.0190145 (bajo) y $ 0.02582476 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.141929, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01439789.

En el corto plazo, OCT experimentó un cambio de +1.00% en la última hora y de +29.28% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 59.25K.

Información del mercado de Octra (OCT)

Cap de mercado $ 15.95M$ 15.95M $ 15.95M Volumen (24H) $ 59.25K$ 59.25K $ 59.25K Cap. de mercado totalmente diluida $ 15.95M$ 15.95M $ 15.95M Suministro de Circulación 625.20M 625.20M 625.20M Suministro total 625,202,731.0 625,202,731.0 625,202,731.0

La capitalización de mercado actual de Octra es de $ 15.95M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 59.25K. El suministro circulante de OCT es de 625.20M, con un suministro total de 625202731.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 15.95M.