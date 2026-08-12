Precio de Aragon hoy

El precio actual de Aragon (ANT) hoy es $ 0.090823, con una variación del 0.26% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ANT a USD es $ 0.090823 por ANT.

Aragon actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,922,868, con un suministro circulante de 40.04M ANT. Durante las últimas 24 horas, ANT cotiza entre $ 0.089238 (bajo) y $ 0.090913 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 13.41, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0078747.

En el corto plazo, ANT experimentó un cambio de +0.31% en la última hora y de -25.58% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.35.

Información del mercado de Aragon (ANT)

Cap de mercado $ 3.92M$ 3.92M $ 3.92M Volumen (24H) $ 3.35$ 3.35 $ 3.35 Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.92M$ 3.92M $ 3.92M Suministro de Circulación 40.04M 40.04M 40.04M Suministro total 43,192,488.24799542 43,192,488.24799542 43,192,488.24799542

La capitalización de mercado actual de Aragon es de $ 3.92M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.35. El suministro circulante de ANT es de 40.04M, con un suministro total de 43192488.24799542. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.92M.