Precio de Anoma hoy

El precio actual de Anoma (XAN) hoy es $ 0.02636, con una variación del 9.22% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XAN a USD es $ 0.02636 por XAN.

Anoma actualmente está en el puesto #359 por capitalización de mercado en $ 65.90M, con un suministro circulante de 2.50B XAN. Durante las últimas 24 horas, XAN cotiza entre $ 0.02602 (bajo) y $ 0.0315 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.2551582195617884, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.024812803800432607.

En el corto plazo, XAN experimentó un cambio de +0.22% en la última hora y de -15.14% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 324.19K.

Información del mercado de Anoma (XAN)

Puesto No.359 Cap de mercado $ 65.90M$ 65.90M $ 65.90M Volumen (24H) $ 324.19K$ 324.19K $ 324.19K Cap. de mercado totalmente diluida $ 263.60M$ 263.60M $ 263.60M Suministro de Circulación 2.50B 2.50B 2.50B Suministro máx. 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tasa de circulación 25.00% Cuota de mercado 0.01% Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Anoma es de $ 65.90M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 324.19K. El suministro circulante de XAN es de 2.50B, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 263.60M.