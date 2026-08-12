Precio de PRXVT by Virtuals hoy

El precio actual de PRXVT by Virtuals (PRXVT) hoy es $ 0.00161366, con una variación del 7.29% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PRXVT a USD es $ 0.00161366 por PRXVT.

PRXVT by Virtuals actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,463,002, con un suministro circulante de 623.96M PRXVT. Durante las últimas 24 horas, PRXVT cotiza entre $ 0.00145188 (bajo) y $ 0.00174752 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0114515, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PRXVT experimentó un cambio de +4.31% en la última hora y de -13.13% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 12.06K.

Información del mercado de PRXVT by Virtuals (PRXVT)

Cap de mercado $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Volumen (24H) $ 12.06K$ 12.06K $ 12.06K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Suministro de Circulación 623.96M 623.96M 623.96M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de PRXVT by Virtuals es de $ 1.46M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 12.06K. El suministro circulante de PRXVT es de 623.96M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.61M.