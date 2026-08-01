Precio de WORM hoy

El precio actual de WORM (WORM) hoy es $ 0.04341176, con una variación del 0.77% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WORM a USD es $ 0.04341176 por WORM.

WORM actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 167,576, con un suministro circulante de 3.86M WORM. Durante las últimas 24 horas, WORM cotiza entre $ 0.04292615 (bajo) y $ 0.04395982 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.260441, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.04285513.

En el corto plazo, WORM experimentó un cambio de +0.07% en la última hora y de -3.90% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 223.87.

Información del mercado de WORM (WORM)

Cap de mercado $ 167.58K$ 167.58K $ 167.58K Volumen (24H) $ 223.87$ 223.87 $ 223.87 Cap. de mercado totalmente diluida $ 303.86K$ 303.86K $ 303.86K Suministro de Circulación 3.86M 3.86M 3.86M Suministro total 6,493,540.298131555 6,493,540.298131555 6,493,540.298131555

La capitalización de mercado actual de WORM es de $ 167.58K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 223.87. El suministro circulante de WORM es de 3.86M, con un suministro total de 6493540.298131555. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 303.86K.