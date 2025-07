SNT

Status is an open source messaging platform and mobile interface to interact with decentralized applications that run on the Ethereum Network. SNT is a utility network token for Status, the first ever mobile Ethereum client built entirely on peer-to-peer technologies.

NombreSNT

PuestoNo.307

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.67%

Suministro de circulación4,005,154,379.2033963

Suministro máx.∞

Suministro total6,804,870,174.878168

Tasa de circulación%

Fecha de emisión2017-06-29 00:00:00

El precio al que el activo fue emitido por primera vez0.0366 USDT

Máximo histórico0.675944983959198,2018-01-04

Precio más bajo0.00619645271405,2020-03-13

Blockchain públicaETH

IntroducciónStatus is an open source messaging platform and mobile interface to interact with decentralized applications that run on the Ethereum Network. SNT is a utility network token for Status, the first ever mobile Ethereum client built entirely on peer-to-peer technologies.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.