ZEN

Horizen’s mission is to empower people and bring the world together by building a fair and inclusive ecosystem where everyone is rewarded for their contributions. Launched in May 2017, the platform enables real-life uses beyond its native cryptocurrency, ZEN, which is a mineable PoW coin available on major crypto exchanges. Users can securely store and transact ZEN using Horizen's flagship app, Sphere by Horizen.

NombreZEN

PuestoNo.285

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)93.99%

Suministro de circulación16,135,009.375

Suministro máx.21,000,000

Suministro total16,135,009.375

Tasa de circulación0.7683%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico168.15416287,2021-05-08

Precio más bajo3.092439889907837,2017-07-31

Blockchain públicaZEN

IntroducciónHorizen’s mission is to empower people and bring the world together by building a fair and inclusive ecosystem where everyone is rewarded for their contributions. Launched in May 2017, the platform enables real-life uses beyond its native cryptocurrency, ZEN, which is a mineable PoW coin available on major crypto exchanges. Users can securely store and transact ZEN using Horizen's flagship app, Sphere by Horizen.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.