Precio de NONOS hoy

El precio actual de NONOS (NOX) hoy es $ 0.00409009, con una variación del 7.84% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NOX a USD es $ 0.00409009 por NOX.

NONOS actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,265,970, con un suministro circulante de 797.95M NOX. Durante las últimas 24 horas, NOX cotiza entre $ 0.00403597 (bajo) y $ 0.00509151 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01143162, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0010326.

En el corto plazo, NOX experimentó un cambio de +0.09% en la última hora y de -10.64% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de NONOS (NOX)

Cap de mercado $ 3.27M$ 3.27M $ 3.27M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.27M$ 3.27M $ 3.27M Suministro de Circulación 797.95M 797.95M 797.95M Suministro total 797,948,775.4364794 797,948,775.4364794 797,948,775.4364794

La capitalización de mercado actual de NONOS es de $ 3.27M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NOX es de 797.95M, con un suministro total de 797948775.4364794. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.27M.