Precio de Railgun hoy

El precio actual de Railgun (RAIL) hoy es $ 2.815, con una variación del 11.45% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RAIL a USD es $ 2.815 por RAIL.

Railgun actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- RAIL. Durante las últimas 24 horas, RAIL cotiza entre $ 2.8 (bajo) y $ 3.495 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, RAIL experimentó un cambio de -5.03% en la última hora y de +4.22% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 61.25K.

Información del mercado de Railgun (RAIL)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 61.25K$ 61.25K $ 61.25K Cap. de mercado totalmente diluida $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública ETH

