Información del precio (USD) de Veil Token (VEIL)

Rango de precios en 24 horas: 24H Mín $ 0.117995 24H Máx $ 0.266416 Máximo Histórico $ 0.310953 Precio más bajo $ 0.02251824 Cambio de Precio (1H) -4.32% Cambio de Precio (1D) -32.44% Cambio de Precio (7D) +147.28%

El precio en tiempo real de Veil Token (VEIL) es de $0.136838. Durante las últimas 24 horas, VEIL se ha operado entre un mínimo de $ 0.117995 y un máximo de $ 0.266416, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de VEIL es de $ 0.310953, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.02251824.

En términos de rendimiento a corto plazo, VEIL ha cambiado en un -4.32% en la última hora, -32.44% en 24 horas y +147.28% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Veil Token (VEIL)

Cap de mercado $ 9.15M Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.95M Suministro de Circulación 66.84M Suministro total 79,999,999.93845622

La capitalización de mercado actual de Veil Token es de $ 9.15M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VEIL es de 66.84M, con un suministro total de 79999999.93845622. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.95M.