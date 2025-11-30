Precio de ZEROBASE hoy

El precio actual de ZEROBASE (ZBT) hoy es $ 0.1195, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ZBT a USD es $ 0.1195 por ZBT.

ZEROBASE actualmente está en el puesto #659 por capitalización de mercado en $ 26.29M, con un suministro circulante de 220.00M ZBT. Durante las últimas 24 horas, ZBT cotiza entre $ 0.1186 (bajo) y $ 0.1226 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.1331922631579274, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.10286015451200853.

En el corto plazo, ZBT experimentó un cambio de +0.08% en la última hora y de +1.09% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 148.12K.

Información del mercado de ZEROBASE (ZBT)

Puesto No.659 Cap de mercado $ 26.29M$ 26.29M $ 26.29M Volumen (24H) $ 148.12K$ 148.12K $ 148.12K Cap. de mercado totalmente diluida $ 119.50M$ 119.50M $ 119.50M Suministro de Circulación 220.00M 220.00M 220.00M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 22.00% Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de ZEROBASE es de $ 26.29M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 148.12K. El suministro circulante de ZBT es de 220.00M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 119.50M.