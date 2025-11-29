Precio de Umbra hoy

El precio actual de Umbra (UMBRA) hoy es $ 1.58, con una variación del 2.85% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UMBRA a USD es $ 1.58 por UMBRA.

Umbra actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 15,773,135, con un suministro circulante de 10.00M UMBRA. Durante las últimas 24 horas, UMBRA cotiza entre $ 1.3 (bajo) y $ 1.62 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.48, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.488767.

En el corto plazo, UMBRA experimentó un cambio de +11.07% en la última hora y de +142.05% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Umbra (UMBRA)

Cap de mercado $ 15.77M$ 15.77M $ 15.77M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 44.95M$ 44.95M $ 44.95M Suministro de Circulación 10.00M 10.00M 10.00M Suministro total 28,500,000.0 28,500,000.0 28,500,000.0

