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Principales tokens de Identificador descentralizado (DID) por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Identificador descentralizado (DID). Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.3384
-0.29%
+1.96%
+8.64%
$ 1.15B
$ 1.01M
2
ENS
ENS
ENS
$ 4.133
-0.79%
-0.88%
-1.66%
$ 167.86M
$ 13.10K
3
BAS
BAS
BAS
$ 0.025979
-1.12%
+1.67%
-4.57%
$ 64.84M
$ 2.29M
4
Swop
Swop
SWOP
$ 0.00630055
0.00%
0.00%
+0.97%
$ 63.01M
$ 1.00
5
Billions
Billions
BILL
$ 0.02372
-0.37%
-4.31%
-0.97%
$ 59.32M
$ 4.41M
6
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003234
-0.09%
-0.89%
-10.56%
$ 40.79M
$ 38.81M
7
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0.02802
-0.28%
+1.11%
+1.84%
$ 39.45M
$ 3.28M
8
Gravity
Gravity
G
$ 0.003588
+0.42%
+0.92%
-1.04%
$ 39.18M
$ 17.12M
9
Mocaverse
Mocaverse
MOCA
$ 0.007435
+0.03%
-0.95%
-2.81%
$ 31.33M
$ 6.96M
10
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0.005436
+0.31%
+1.41%
-4.71%
$ 28.75M
$ 20.10M
11
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.3064
+0.03%
-1.92%
-0.97%
$ 21.52M
$ 196.83K
12
Civic
Civic
CVC
$ 0.01792955
-0.12%
-0.01%
-0.26%
$ 17.93M
$ 950.53K
13
Metadium
Metadium
META
$ 0.00654981
-0.01%
-0.01%
-1.89%
$ 11.42M
$ 60.22K
14
MetaMUI
MetaMUI
MMUI
$ 0.02218098
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 10.56M
$ 566.46K
15
LUKSO
LUKSO
LYX
$ 0.2156
-0.14%
-0.28%
+4.51%
$ 6.58M
$ 87.48K
16
SYMM
SYMM
SYMM
$ 0.0326
+0.31%
-3.83%
-14.21%
$ 5.38M
$ 138.22K
17
Layer3
Layer3
L3
$ 0.004286
+0.16%
-2.66%
+6.28%
$ 5.27M
$ 12.75M
18
SuiNS
SuiNS
NS
$ 0.01124
0.00%
-2.85%
-3.85%
$ 3.37M
$ 4.81M
19
Lifeform
Lifeform
LFT
$ 0.00399521
0.00%
--
0.00%
$ 2.46M
$ 846.76
20
Syscoin
Syscoin
SYS
$ 0.002039
-0.19%
+2.85%
+17.83%
$ 1.83M
$ 30.92M
21
PoP Planet
PoP Planet
P
$ 0.01183157
-0.59%
-0.00%
+2.74%
$ 1.65M
$ 184.04K
22
IdOS
IdOS
IDOS
$ 0.00468048
-0.01%
-0.00%
-4.44%
$ 1.33M
$ 55.30K
23
Solana Name Service
Solana Name Service
SNS
$ 0.00043378
-0.19%
+0.17%
+0.13%
$ 1.08M
$ 687.54
24
Ethy AI
Ethy AI
ETHY
$ 0.00093115
-0.61%
-0.09%
-10.99%
$ 931.15K
$ 27.75K
25
$ 0.001436
-0.35%
-1.58%
-3.69%
$ 923.26K
$ 18.62M
26
ORCIB
ORCIB
PALMO
$ 0.00033615
+0.10%
+0.03%
+6.66%
$ 882.40K
$ 922.48
27
AVC
AVC
AVC
$ 0.00012639
0.00%
+0.01%
-15.37%
$ 448.89K
$ 325.27
28
DecideAI
DecideAI
DCD
$ 0.00067447
+0.09%
-0.03%
+45.07%
$ 391.88K
$ 1.51
29
myDid
myDid
SYL
$ 0.00004715
-0.23%
+7.72%
+12.84%
$ 361.30K
$ 489.02M
30
PureFi
PureFi
UFI
$ 0.00346534
-0.37%
-0.01%
-2.38%
$ 323.89K
$ 102.95
31
Humanode
Humanode
HMND
$ 0.001307
+0.38%
-0.53%
-13.67%
$ 296.35K
$ 25.24M
32
Solana ID
Solana ID
SOLID
$ 0.00027493
0.00%
-0.00%
+0.63%
$ 274.93K
$ 62.61
33
OneID
OneID
ONEID
$ 0.00047337
0.00%
--
0.00%
$ 236.69K
$ 2.65
34
BaaSid
BaaSid
BAAS
$ 1.591E-5
0.00%
-0.10%
-5.86%
$ 159.06K
--
35
Taraxa Coin
Taraxa Coin
TARA
$ 0.00002453
0.00%
-20.27%
-19.59%
$ 149.71K
$ 2.00B
36
Idena
Idena
IDNA
$ 0.00112334
-0.40%
+0.01%
+0.86%
$ 110.93K
$ 8.23K
37
AllDomains Name Service
AllDomains Name Service
ADNS
$ 2.085E-5
-0.10%
+0.30%
+3.22%
$ 104.26K
--
38
Helixa Cred
Helixa Cred
CRED
$ 9.1463E-7
+0.13%
-1.80%
-1.65%
$ 91.45K
--
39
Wrapped G
Wrapped G
WG
$ 0.00356461
-0.01%
-0.00%
-1.88%
$ 85.17K
$ 475.45
40
Hypersign Identity
Hypersign Identity
HID
$ 0.00246787
0.00%
--
0.00%
$ 83.91K
$ 2.15
41
Talent Protocol
Talent Protocol
TALENT
$ 0.00019153
-1.33%
-0.00%
-2.01%
$ 52.33K
$ 59.46
42
SelfKey
SelfKey
KEY
$ 6.06E-6
0.00%
-2.40%
-43.89%
$ 36.33K
--
43
Sonic Name Service
Sonic Name Service
SNS
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+6.98%
$ 33.64K
$ 247.13
44
Clawvatar
Clawvatar
CLAWVATAR
$ 2.97108E-7
+0.13%
+3.10%
+2.91%
$ 29.71K
--
45
Black Mirror
Black Mirror
MIRROR
$ 0.00017175
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--
-0.53%
$ 29.68K
$ 10.67
46
Base Identity
Base Identity
BASEID
$ 2.11499E-7
0.00%
-0.40%
-0.66%
$ 21.15K
--
47
Verida Token
Verida Token
VDA
$ 4.975E-5
0.00%
-1.30%
-1.39%
$ 17.52K
--
48
BluWhale AI
BluWhale AI
BLUAI
$ 0.012749
+1.37%
-49.60%
+5.42%
--
$ 186.17M
49
KGEN
KGEN
KGEN
$ 0.1985
-0.30%
+3.49%
+8.52%
--
$ 1.12M
50
ForU AI
ForU AI
FORU
$ 0.0087
-0.57%
+1.63%
+2.47%
--
$ 7.19M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Identificador descentralizado (DID) y por qué son populares?
Los tokens de Identificador descentralizado (DID) representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 51 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $1.78B.
¿Cuál es el token de Identificador descentralizado (DID) con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Identificador descentralizado (DID) rastreados en MEXC, JMDT ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 14.86% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Identificador descentralizado (DID) están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 51 tokens de Identificador descentralizado (DID), que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. WLD, ENS, BAS se encuentra entre los tokens populares de Identificador descentralizado (DID). Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Identificador descentralizado (DID)?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Identificador descentralizado (DID) es de aproximadamente $1.78B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Identificador descentralizado (DID), junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.