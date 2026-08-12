Precio de Black Mirror hoy

El precio actual de Black Mirror (MIRROR) hoy es $ 0, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MIRROR a USD es $ 0 por MIRROR.

Black Mirror actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 29,875, con un suministro circulante de 187.79M MIRROR. Durante las últimas 24 horas, MIRROR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.084403, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MIRROR experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -0.72% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.20.

Información del mercado de Black Mirror (MIRROR)

Cap de mercado $ 29.88K$ 29.88K $ 29.88K Volumen (24H) $ 1.20$ 1.20 $ 1.20 Cap. de mercado totalmente diluida $ 172.92K$ 172.92K $ 172.92K Suministro de Circulación 187.79M 187.79M 187.79M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Black Mirror es de $ 29.88K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.20. El suministro circulante de MIRROR es de 187.79M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 172.92K.