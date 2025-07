SYL

The myDid application is specifically designed for creating and managing decentralized digital identities. The "Community Studio" of myDid enhances this offering by allowing the management of communities, as well as the creation and distribution of badges, thereby facilitating the recognition of skills and individual contributions. Together, these tools constitute a complete ecosystem for digital identity management.

NombreSYL

PuestoNo.1781

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.00%

Suministro de circulación7,728,437,006.830085

Suministro máx.10,000,000,000

Suministro total9,819,130,576

Tasa de circulación0.7728%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.01341343,2021-04-19

Precio más bajo0.0000911684627821,2025-04-20

Blockchain públicaBSC

Sector

Redes sociales

