Precio de Solana Name Service hoy

El precio actual de Solana Name Service (SNS) hoy es $ 0, con una variación del 10.07% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SNS a USD es $ 0 por SNS.

Solana Name Service actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,112,940, con un suministro circulante de 2.50B SNS. Durante las últimas 24 horas, SNS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00347868, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SNS experimentó un cambio de -0.08% en la última hora y de -1.72% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 535.26.

Información del mercado de Solana Name Service (SNS)

Cap de mercado $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Volumen (24H) $ 535.26$ 535.26 $ 535.26 Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.45M$ 4.45M $ 4.45M Suministro de Circulación 2.50B 2.50B 2.50B Suministro total 9,999,801,754.3072 9,999,801,754.3072 9,999,801,754.3072

La capitalización de mercado actual de Solana Name Service es de $ 1.11M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 535.26. El suministro circulante de SNS es de 2.50B, con un suministro total de 9999801754.3072. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.45M.