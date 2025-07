TARA

Taraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless.

NombreTARA

PuestoNo.932

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.01%

Suministro de circulación5,498,900,382

Suministro máx.12,000,000,000

Suministro total10,797,433,098

Tasa de circulación0.4582%

Fecha de emisión2021-03-19 00:00:00

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.07728197,2021-03-22

Precio más bajo0.000591558231188284,2022-12-24

Blockchain públicaTARA

